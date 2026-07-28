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Çöl sıcakları yolda. Yeni sıcak hava dalgası için tarih verildi

28.07.2026 08:15

NTV - Haber Merkezi

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Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası bu hafta etkisini yitiriyor. Sıcak hava bu hafta poyraz dinginliği ile dizginlenecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışan, önümüzdeki günlerde etkili olacak çöl sıcakları için tarih verildi.

Çöl sıcakları yolda. Yeni sıcak hava dalgası için tarih verildi
Anadolu Ajansı

Hafta sonu balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilen şekilde düşmüştü.

 

Sıcaklıklar yeni haftayla beraber tekrar yükselişe geçti.

 

Yeni sıcak hava dalgası ise yola çıktı.

 

İşte son tahminler…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bugünün hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 32 derece olduğunu bildiren Çalışkan, Ege ve Akdeniz'de 39 dereceye kadar yükseleceğini dile getirdi. "Bu hafta rüzgar kuru esecek. O nedenle sıcaklıklar 43 dereceye kadar çıkacak. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak." dedi.

ÇARŞAMBA VE CUMA BUNALTICI HAVAYI POYRAZ DİNGİNLEYECEK 2
Anadolu Ajansı

ÇARŞAMBA VE CUMA BUNALTICI HAVAYI POYRAZ DİNGİNLEYECEK

Bu haftanın gündeminin poyraz olduğunu dile getiren Çalışkan, "Çünkü Ege ve Marmara'da rüzgar şiddetleniyor. Çarşamba ve cuma aralığında rüzgar İstanbul'da saat 55 kilometreye hızla eserken İzmir ve Manisa hattında 65 kilometreye kadar çıkacak." ifadelerini kullandı.

 

Çalışkan, sıcaklığın arttığını ancak rüzgarın serinlik sağlayacağını da sözlerine ekledi.

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA 3
Anadolu Ajansı

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA

Baharı yaşatan seribn ve yağışlı hava önümüzdeki hafta etkisini yitirecek ve kısa bir mola veren kavurucu sıcaklar tekrar gelecek.

 

Poyraz serinliğinin de kısa süreceğini ifade eden Çalışkan, yurdun ağustosun ilk haftasında yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirtti.

METEOROLOJİDEN SON TAHMİNLER 4
Anadolu Ajansı

METEOROLOJİDEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa’nın doğu çevreleri, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile gece saatlerinde olmak üzere Batı Karadeniz kıyıları, Samsun'un batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege,İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi belirtiliyor

 

Rüzgarın; kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

MARMARA 5
Anadolu Ajansı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesimi ile doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kırklareli'nin kuzeyi, Bursa'nın doğusunun mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, doğusu mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

ÇANAKKALE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık,

 

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

 

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE 6
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ 7
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

 

BURDUR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

 

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU 8
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

 

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

 

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

 

NEVŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

 

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

 

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde olmak üzere yerel sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 10
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Artvin çevreleri ile gece saatlerinde olmak üzere Samsun'un batısı ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

 

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde olma üzere batısı yerel sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

 

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

 

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU 12
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

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