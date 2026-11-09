COP31 katılımcılarına Antalya'daki müze ve ören yerleri ücretsiz olacak

Sürdürülebilir turizmi; doğal ve kültürel mirasın korunmasını, kaynakların verimli kullanılmasını ve yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlamasını birlikte ele alan bir anlayışla yürüttüklerini ifade eden Ersoy, müzelerdeki dijitalleşme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına da değindi.

Ersoy, “Müze Ulusal Enformasyon Sistemi üzerinden yaklaşık 1,2 milyon kültür varlığımızın dijital envanter kaydını oluşturduk. Güneş Enerjisi Santrali Projesini ise öncelikle dört müzemizde hayata geçirerek enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Geleceğe Miras ve gece müzeciliği çalışmalarında korumayı, ziyaretçi deneyimini ve enerji verimliliğini birlikte değerlendirdiklerini belirten Ersoy, restorasyonlarda özgün malzemelerin korunmasına, yerinde onarıma ve yeniden kullanıma önem verdiklerini söyledi.

Ersoy, tarihî yapıları yeniden işlevlendirirken kültür varlıklarını aşırı sıcaklık, sel, nem ve yangın gibi çevresel risklere karşı daha dayanıklı hâle getirecek çalışmalar yürüttüklerini de kaydetti.

Yerel üretim desteklenecek ve yerel halkın turizme etkin katılımı teşvik edilecek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve diğer paydaşlarla geliştirilen iş birliklerinde yerel kalkınmayı önemsediklerini vurgulayan Ersoy, SENTRUM yaklaşımı ve Bolu Göynük’te geliştirilmekte olan kırsal turizm projesi gibi çalışmalarla enerji verimliliğini, yerel üretimi ve yerel toplulukların turizme katılımını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

COP31 Başkanlığıyla birlikte Antalya’nın turizm değerlerini ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini bildiren Ersoy, dijital platformlar, GoTürkiye bağlantıları, ören yerlerindeki yönlendirmeler ve özel fotoğraf panolarıyla katılımcıların şehri keşfetmesini kolaylaştıracaklarını söyledi. Ersoy, “EXPO Antalya Çocuk Adası” için de görsel içerikler hazırladıklarını aktardı.