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Çöpe atılan cep telefonu kılıfları için sıraya girdiler

05.07.2026 08:00

İHA

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İstanbul Avcılar'da bir telefoncu akıllı telefon kılıflarını çöpe attı. Kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Çöpe atılan cep telefonu kılıfları için sıraya girdiler
IHA

Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. 

Çöpe atılan cep telefonu kılıfları için sıraya girdiler 1
IHA

Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı. 

Çöpe atılan cep telefonu kılıfları için sıraya girdiler 2
IHA

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

Çöpe atılan cep telefonu kılıfları için sıraya girdiler 3
IHA

Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.