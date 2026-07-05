Çöpe atılan cep telefonu kılıfları için sıraya girdiler
05.07.2026 08:00
İstanbul Avcılar'da bir telefoncu akıllı telefon kılıflarını çöpe attı. Kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu.
IHA
Olay, öğle saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu.
IHA
Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı.
IHA
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
IHA
Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.