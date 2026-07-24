Çöplük günlerdir yanıyor. Duman kent merkezine ulaştı, mahalleler is kokuyor

Alanın yaklaşık 30 dönüm büyüklüğünde olduğuna dikkati çeken Sevindi, şunları kaydetti:

"- Burası, Amasya'nın tüm çöpünün toplandığı bir alan. Soğutma çalışmaları kapsamında Amasya Belediyesi, Suluova Belediyesi, Ziyaret Belediyesi, Merzifon Belediyesi ve Özel İdaremize ait kamyon ve iş makineleri, ayrıca özel sektörden destek veren firmaların araçlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Amasya'mızı yoğun sis ve kokudan kurtaracağız."