Çorlu gözyaşlarıyla şehit polislerini uğurladı

“ÜNİFORMALARINI ŞEREF BİLDİLER”

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, bugün büyük bir acının tarifsiz bir yürek yangının içinde olduklarını belirtti.

Çorlu Asayiş Büro Amirliğinde görev yapan kahraman polis memurları Tütüncüler ve Koç'u dualarla ebedi aleme uğurladıklarını ifade eden Bakan Çiftçi, "Erkan Tütüncüler kardeşimiz Samsun'un yiğit bir evladı, ailesinin direği, bir yavrumuzun kahraman babasıydı. Görevini sadakatiyle yapan, kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan, cesur yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığı ve görev ahlakıyla genç yaşamına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar." diye konuştu.

Polisliğin bu topraklarda ağır bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, polislerin şehrin huzuru için kendi huzurlarından vazgeçtiğini anlattı.