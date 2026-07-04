Çorlu'da apartman dairesindeki patlamanın nedeni belli oldu, hasar gün ağarınca ortaya çıktı
04.07.2026 12:59
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde patlama meydana gelen apartman dairesindeki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenildi.
Çorlu'da dün saat 23.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katında, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı dairede patlama oldu.
Patlamayla birlikte dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle aynı katta bitişik 3 dairede de hasar oluştu, pencerelerin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı.
Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yapılan incelemede patlama sırasında dairede yalnız olan Muhammet el Hüseyin'in (33), patlamanın şiddetiyle 60 metre savrulup bahçeye düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Patlama sırasında yan dairde bulunan Caner Meriç ile eşi Songül Meriç ve yoldan geçen Mehmet Zurnacı (66) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Durumu ağır olan Caner Meriç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Diğer yaralılarının durumlarının hafif olduğu öğrenildi.
DOĞALGAZ KAYNAKLI MI?
Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı tahmin ettiklerini dile getirip binada 89 vatandaşın yaşadığını açıkladı.
HASAR ORTAYA ÇIKTI
Adalet Apartmanı'nda gece yaşanan patlamanın neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Patlama nedeniyle binadan tahliye edilen vatandaşlar geceyi otel ve yakınlarının yanında geçirdikten sonra evlerini görmeye geldi.
Patlamanın yaşandığı dairede oturan Suriyeli aile de bina önüne geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de binada incelemede bulundu. Çorlu Belediyesi ekipleri de ayrıca binadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Polis, emniyet şeridi ile kapısının çevresini kapattığı binaya girişlere izin vermiyor.