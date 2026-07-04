Çorlu'da apartman dairesindeki patlamanın nedeni belli oldu, hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Yapılan incelemede patlama sırasında dairede yalnız olan Muhammet el Hüseyin'in (33), patlamanın şiddetiyle 60 metre savrulup bahçeye düştüğü ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlama sırasında yan dairde bulunan Caner Meriç ile eşi Songül Meriç ve yoldan geçen Mehmet Zurnacı (66) yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Caner Meriç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılarının durumlarının hafif olduğu öğrenildi.