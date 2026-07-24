Cumartesi gününe dikkat! Sıcaklık düşecek, yağışlar şiddetlenecek
24.07.2026 03:40
Bugün İstanbul dahil birçok bölgede sağanak etkili olacak. Yarın ise ülkenin büyük bölümünde sıcaklık hızla düşecek ve yağışlar şiddetlenecek.
Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sistemi yurdun büyük bölümüne yayılacak.
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!
Bugün İstanbul dahil birçok ilde kısa süreli yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise ülkenin büyük bölümünde yağışlar şiddetlenecek.
SICAKLIK DÜŞECEK
Bugün 30 derece civarında seyredecek sıcaklıklar yarın şiddetli yağışın da etkisiyle 20 derecelere kadar inecek.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Pazartesi gününden itibaren yeni haftada yağışlar etkisini yitirmeye başlayacak ve sıcaklık yeniden yükselecek.
İSTANBUL'DA ÜÇ İLÇEDE DENİZ YASAĞI
İstanbul'un Şile ilçesinde 2 gün, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.