Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak
17.09.2026 13:36
Son Güncelleme: 17.09.2026 13:54
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'a Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyon'unda görev verileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarından bahseden Uçum, dört alt komisyon kurulduğunu bildirdi. Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini duyurdu.
Öcalan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte PKK'ya doğrudan kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Süreç siyasetçilerin görüşmesiyle ilerlemiş, son aşamada çerçeve yasa teklifi Meclis'te rekor çoğunlukla kabul edilerek kanunlaşmıştı.
Kanunda 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutuluyor.
Bu da Öcalan ve yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.
Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret etti; İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini söyledi.
Bunun Öcalan'ın süreçteki rolünü daha iyi icra edebilmesi için oluşturulmuş bir imkan olduğunu dile getiren Uçum, “Serbest bırakıldı.” gibi bir sonucun çıkarılamayacağını sözlerine ekledi:
"Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır."
"GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ ORTAMI SAĞLAMAKTAN İBARET"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir."
"RUTİN DIŞI SÜREÇLER, RUTİN DIŞI YÖNTEMLE ÇÖZÜLÜR"
Uçum, "Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasviyesine iliştin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür…Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz." diye de ekledi.
Uçum, PKK üyeleri için altı aylık başvuru süresinin başlaması anlamına gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının ekim ya da kasım ayında çıkabileceğini söyledi:
"Sürecin yürüdüğü, ilerlemenin olduğu tespit edilebilir. Irak Başbakanı açıklama yaptı, buradan sonuç çıkabilir. Dışişleri Bakanı Suriye’ye gitti. Pratik süreçlerin yürüdüğü, ilerlediği noktasında izlenimimiz var.
Kasım ayına MGK kararının yetiştirilmesi, teyit ilanı saha süreçlerine göre olacağına göre ilerleme var ki bu işin olabileceği yönünde değerlendirme var."
MGK KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK
MGK kararı, sürecin “tespit” ve “teyit” ayağını oluşturuyor.
İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek; silah ve mühimmatların teslim edilip edilmediğini incelemeye alacak.
Kurulun bu oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak.
MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağıldığını tespit ederse karar alacak.
Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak ve PKK üyeleri için altı aylık başvuru süresi işlemeye başlayacak.
5 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl; 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek.
Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek.
Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN DURUMU
Uçum, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili de konuştu.
Demirtaş'ın başvurusunun önünde herhangi bir engel olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, dilekçenin mahkeme tarafından değerlendirileceğini hatırlattı.
Uçum, “Kişi bakımından örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir kararı ilgili mahkeme verecektir.” dedi.
SEÇİM TARİHİ
Uçum, seçim tarihine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'te seçim yapılacak." dedi.
Bu tarihin bir anlam taşıdığını da belirten Uçum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan." diyerek 2027 yılının son çeyreğinde seçim yapılabilme ihtimalini düşük gördüğünü, mart ya da nisan ayında seçimlerin yapılabileceğini dile getirdi.
YASA REKOR OY İLE KABUL EDİLMİŞTİ
TBMM Adalet Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki alt yapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmelerini yaz aylarında gerçekleştirmiş ve Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 467 rekor oy ile kabul edilmişti.
Yasanın kabulünün ardından kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu toplanmış ve ilk toplantıda kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarının yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu ayrıntılı görüşülmüştü.
Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonunun oluşturulmuştu.
ALT KURULLARIN GÖREVLERİ NE OLACAK?
Oluşturulan alt kurulların, silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışması bekleniyor.
Silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceği takip edilecek. Adli işlemler için oluşturulan alt kurula Adalet Bakanlığı yetkilileri ile uygulamada görev alacak hakim ve savcıların katkı vermesi bekleniyor.
Bu yapının, teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarını, hukuki statülerine göre sınıflandırması hedefleniyor. Ancak infazın ertelenmesine alt kurul değil, infaz hakimi karar verecek.