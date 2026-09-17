Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir."

"RUTİN DIŞI SÜREÇLER, RUTİN DIŞI YÖNTEMLE ÇÖZÜLÜR"

Uçum, "Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasviyesine iliştin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle çözülür…Rutin yöntemlerle yönetemezsiniz." diye de ekledi.

Uçum, PKK üyeleri için altı aylık başvuru süresinin başlaması anlamına gelen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararının ekim ya da kasım ayında çıkabileceğini söyledi:

"Sürecin yürüdüğü, ilerlemenin olduğu tespit edilebilir. Irak Başbakanı açıklama yaptı, buradan sonuç çıkabilir. Dışişleri Bakanı Suriye’ye gitti. Pratik süreçlerin yürüdüğü, ilerlediği noktasında izlenimimiz var.

Kasım ayına MGK kararının yetiştirilmesi, teyit ilanı saha süreçlerine göre olacağına göre ilerleme var ki bu işin olabileceği yönünde değerlendirme var."

MGK KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

MGK kararı, sürecin “tespit” ve “teyit” ayağını oluşturuyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek; silah ve mühimmatların teslim edilip edilmediğini incelemeye alacak.

Kurulun bu oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak.

MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağıldığını tespit ederse karar alacak.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak ve PKK üyeleri için altı aylık başvuru süresi işlemeye başlayacak.

5 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl; 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek.

Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek.

Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.