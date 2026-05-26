Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul etti

Görüşmenin ardından heyet tarafından darbe mağdurları adına yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“27 Mayıs 1960 müdahalesinin yıl dönümü sebebiyle, Türk demokrasi tarihine damga vurmuş merhum devlet ve siyaset adamlarının aile temsilcileri olarak ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul edilmekten onur duyuyoruz. Gerçekleşen görüşmemizde, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İçişleri Bakanı Namık Gedik ve dönemin diğer devlet adamlarının aziz hatıraları yad edilmiş, millet iradesinin, demokratik düzenin ve hukuk devletinin korunmasının taşıdığı tarihi önem üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Merhum devlet adamlarımızın temsil ettiği demokrasi ve kalkınma anlayışının Türk siyasi hayatında bıraktığı etkinin bugün de güçlü şekilde hissedildiğini görüyoruz.”