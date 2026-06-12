Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

12.06.2026 21:18

Son Güncelleme: 12.06.2026 21:20

AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de bir kafede vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılışı ve toplu açılış törenine katılmak için geldiği Edirne'de Valiliği ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 1
Anadolu Ajansı

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Vali Yunus Sezer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yer aldı.

 

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ 2
Anadolu Ajansı

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Erdoğan, Valilik ziyaretinin ardından Edirne Saraçlar Caddesi'nde bulunan bir kafede, vatandaşlarla bir araya geldi. 

 

Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 3
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne ziyareti kapsamında, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi önünde de fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 4
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 5
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 6
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 7
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 8
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 9
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti 10
Anadolu Ajansı