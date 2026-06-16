Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas ile bir araya geldi

16.06.2026 15:48

Son Güncelleme: 16.06.2026 16:07

AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.

 

Görüşme Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Huertas ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya da ziyarette yer aldı. 