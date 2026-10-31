Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tıbbi ekipmanlarımızı artık biz üretiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tıbbı ekipmanlarını artık kendisinin ürettiğini söyledi. 12'nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, tıpta devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını anlattı.

Yapay zeka ve dijital teknoloji alanında yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Odaklanmamız gereken temel husus, bu yeniliklere adapte olabilmenin ötesinde akışa yön verebilmektir." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KENDİ ULTRASON CİHAZIMIZI ÜRETMEK"

Görevde oldukları süre boyunca sağlık alanında yapılan yatırım ve verilen teşviklerle yoğun gayret sarf ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Sağlık ekipmanlarını dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Şimdiki hedefimiz kendi ultrason cihazımızı üretmek." diye konuştu.

"SAĞLIKTA ZİRVEYE OYNAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde nasıl destan yazdıysak aynı başarıları sağlık sektöründe de elde edeceğiz. Varsa eksiklerimiz, ihmallerimiz telafi edeceğiz. Sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Gecesini gündüzüne katarak çalışan, hastalara şifa dağıtan sağlık ordumuzun her bir mensubuna sevgilerimi gönderiyorum. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız, teknisyenlerimizin hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor. Sağlık hizmetlerimizin bugünkü seviyelere gelmesinde payı olan, çalışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir Türkiye'nin inşasına katkı sunan tüm kardeşlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum.

“İNANÇ DEĞERLERİMİZ YAŞATMAK ÜZERİNE KURULU”

- Tıp ve hekimlik bizim için hayati bir öneme sahiptir. Bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur. Bir fidana can suyu vermek yalnızca bedene değil ruha da sağlık temin etmek tarihimizin ve kimliğimizin özünü teşkil etmektedir. Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek, yaşatmanın da tüm insanlığı yaşatmak olarak görülmesi şifa medeniyetimizin inanç ve iman temelleridir.

“BİLİM İNSANLARIMIZ NİTELİKLİ İŞLERE İMZA ATMAYI SÜRDÜRÜYOR”

- Daha 13'üncü asırdan itibaren hem hekimlerimizle hem de darüşşifalarımızla insanlığa ışık saçmış bir milletiz. Cumhuriyet'le birlikte tıptaki birikim üniversitelerimiz ve hocalarımızın katkılarıyla daha da geliştirildi. Tıpta bilgi, maharet, yetenek ve kabiliyet şüphesiz önemlidir. Fakat bizde tüm bunlar aynı zamanda hekimlik ahlakıyla teşhis edilmiştir. Hekimin halden anlaması, vicdan ve sorumluluk sahibi olması beklenmiştir. Hamdolsun bugün de bilim insanlarımız oldukça nitelikli, çığır açan işlere imza atmayı sürdürüyor.

"TIPTA DEVRİM NİTELİĞİNDE GELİŞMELER YAŞANIYOR"

- Bugün diğer alanlar gibi tıpta da devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Özellikle yapay zeka ve dijital teknolojilerin devreye girmesiyle araştırma-geliştirme çalışmalarından, üretim metotlarına önemli kazanımlar elde ediliyor. Artık cerrahi operasyonlar, makineler yardımıyla gerçekleştiriliyor. Hastaların durumu uzaktan takip ediliyor. Odaklanmamız gereken temel husus, bu yeniliklere adapte olabilmenin ötesinde akışa yön verebilmektir.

"YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ"

- Geliştirdiğimiz ürünler, bilimsel araştırmalar ile sürekli daha iyinin peşinde olabilmektir. Bizler 24 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Yatırımlarımız, teşviklerimiz, sağlık alt yapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Sağlık ekipmanlarını dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz. Şimdiki hedefimiz kendi ultrason cihazımızı üretmek.

- Savunma sanayiinde nasıl destan yazdıysak aynı başarıları sağlık sektöründe de elde edeceğiz. Varsa eksiklerimiz, ihmallerimiz telafi edeceğiz. Sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz.