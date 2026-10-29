Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışacağız
29.10.2026 11:04
Son Güncelleme: 29.10.2026 12:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı Türkiye Yüzyılı mesajı dikkat çekti.
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ MÜREFFEH YARINLARA ULAŞTIRMAK İÇİN FARKLI CEPHELERDE MÜCADELE İÇİNDEYİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; bugün, uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kurulușunun 103'üncü seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde, zatıalinizi, silah arkadașlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yad ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaștırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz.
"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİNE ULAŞINCAYA KADAR KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabında münderiç, 'Bizi, milli davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Milli davamız bizim hayatımızdır.' sözleri ışığında, milli davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."
Törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.