Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı
04.09.2026 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Zehra Önen'in cenazesine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen için İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde açıklamada bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.
GEÇEN YIL OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı dün yaşamını yitirmişti.
Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, geçen yıl geçirdiği operasyonun ardından rahatsızlandı.
Fatma Zehra Önen, hastanede tedaviye alındı. Son olarak yoğun bakımda takip edilen Önen, yaşam mücadelesini kaybetti.