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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti

27.08.2026 16:11

AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İstanbul'un Üsküdar ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Çengelköy'e geçti.

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ, HARÇLIK VERDİ 1
Anadolu Ajansı

ÇOCUKLARA OYUNCAK HEDİYE ETTİ, HARÇLIK VERDİ

Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durduran Erdoğan, bir oyuncak dükkanını ziyaret etti. Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, iş yerindeki çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi.

DAVET ÜZERİNE KEBAPÇIYA GİRDİ 2
Anadolu Ajansı

DAVET ÜZERİNE KEBAPÇIYA GİRDİ

Çıkışta kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, davet üzerine yakındaki bir kebapçı dükkanına girdi.

 

Burada çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti 3
Anadolu Ajansı

İş yerindekilerle fotoğraf çektiren Erdoğan, 45 dakika süren esnaf ziyaretlerinin ardından yolun karşısında bulunan vatandaşları selamladı.

 

Yanına gelen çocuklara harçlık veren Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti 4
Anadolu Ajansı

Esnaf ziyareti sırasında çevredeki çocuklara Cumhurbaşkanlığı ekiplerince oyuncak dağıtıldı.