Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Siz önce para kulelerinin hesabını verin

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule etabı hizmete alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış töreni Babaeski'de gerçekleşiyor. Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar ulaştırmış oluyoruz. Burada şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. Halkalı-Kapıkule arasındaki seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek. Demiryolu hattının kapasitesi yaklaşık 4 katına çıkacak.

- Yıllık yolcu kapasitesinin 3 milyona, yük kapasitesinin 9,5 milyon tona yükselmesini bekliyoruz. Bu şu anlama geliyor; ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak. Neticede üretim, ihracat, istihdam, ticaret, turizm artacak. Projemiz Türkiye ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunacak.

- Bu önemli projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'ye 24 yılda çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız geliyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 354 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demiryollarının payı 80 milyar dolardır.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

- Gündemlerinde hiçbir proje yok. Kendilerinin bile inanmadığı vaatler dışında, milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok. Varsa yoksa yalan, dolan. Siyasi parti değil sanki iftira üretme merkezi, sanki dedikodu kazanı bunlar. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın peşindeler. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Kimse kusura bakmasın; boğazlarına kadar yolsuzluğa, ahlaksızlığa batmış durumdalar.

"BUNUN ADI SİYASET DEĞİL"

- Bunun adı siyaset, muhalefet etmek değildir. Başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksin. Baklava kutularının hesabını vereceksiniz. Siz önce arpalığa çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz. Biz bu ilkesiz siyasete, rezil siyasete prim vermeyiz.

"MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR"

- Defalarca söyledim; yine söylüyorum. Kim milletin hakkına ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur. Hukukun sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını aşarlar, bizim bunlarla işimiz olmaz.

"KADROLARIMIZA KARŞI OPERASYONA 'EYVALLAH' DEMEYİZ"

- Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine 'eyvallah' demeyiz. Siyasetin de medyanın da limanı ahlaktır. İlk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde duruyoruz.

- Haksızlığın, hukuksuzluğun üzerine ciddiyetle gidiyoruz. Bunu yaparken adaletten, ahlaktan, hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız. Ne oyuna geleceğiz ne de birilerinin yalan rüzgarına kendimizi kaptıracağız. Milletimiz bize güvensiz. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin, biz gerekeni yapıyoruz.