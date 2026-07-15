Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odadaki izler, 10 yıldır muhafaza ediliyor
15.07.2026 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi konakladığı Marmaris'teki otelde, suikast timinin saldırısına uğrayan odalardaki kurşun izleri ve hasar, darbe girişiminin şiddetini hala saklıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, darbecilerin yaşattıklarını gözler önüne sermek amacıyla onarılmıyor.
Otel yönetimi, darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi suikast timinin gerçekleştirdiği saldırının boyutlarını ve yarattığı tahribatı gözler önüne sermek amacıyla odalarda hiçbir onarım çalışması yapmadı.
Saldırının hedefi olan ve o tarihten beri bir daha asla konaklamaya açılmayan iki aile odası, yaşananların sonraki nesillere aktarılması için olduğu gibi muhafaza ediliyor.
Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden ağır silah ve mühimmat yüküyle kalkan iki "Cougar" ve bir "Sikorsky" tipi helikopterle Marmaris'e gelen suikast timi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelden ayrılmasından hemen sonra buraya saldırmıştı.
Saldırının şiddetini ve darbecilerin ne ölçüde ileri gidebileceğini gösteren kurşun delikleri, kırık dökük mobilyalar ve duvarlardaki hasar, oteldeki odalarda ilk günkü haliyle korunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın bir kısmında yere serili seccadeler ve toplantı masasındaki dağınık dosyalar, suikast timine karşı güvenlik güçlerinin direndiği otelde dikkat çekti.
1 KORUMA POLİSİ ŞEHİT OLMUŞTU
Kurşunların isabet ettiği kapılar, kırılan aynalar, parçalanan eşyalar ile duvar ve mobilyalardaki mermi izleri, darbecilerin saldırısının şiddetini gösteriyor.
Suikast timinin baskını sırasında çatışmanın yaşandığı otel odasında, darbecilere karşı mücadele eden bir koruma polisine ait kelepçe ile üzerinde kan izleri bulunan yatak hâlâ duruyor.
Odadaki kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi ise saldırının izlerini yansıtıyor.
DARBECİLER 17 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI
Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.
SALDIRI EKİBİNİN LİDERİ SÖNMEZATEŞ'Dİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimini organize eden ekibin başında yer alan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, darbe girişiminin ardından açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast planının hazırlık ve organizasyonunda yer aldığına hükmedilen eski başyaver Ali Yazıcı da aynı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Suikast timinde bulunan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise halen aranıyor.