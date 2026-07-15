Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odadaki izler, 10 yıldır muhafaza ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, darbecilerin yaşattıklarını gözler önüne sermek amacıyla onarılmıyor.

Otel yönetimi, darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi suikast timinin gerçekleştirdiği saldırının boyutlarını ve yarattığı tahribatı gözler önüne sermek amacıyla odalarda hiçbir onarım çalışması yapmadı.

Saldırının hedefi olan ve o tarihten beri bir daha asla konaklamaya açılmayan iki aile odası, yaşananların sonraki nesillere aktarılması için olduğu gibi muhafaza ediliyor.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nden ağır silah ve mühimmat yüküyle kalkan iki "Cougar" ve bir "Sikorsky" tipi helikopterle Marmaris'e gelen suikast timi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otelden ayrılmasından hemen sonra buraya saldırmıştı.

Saldırının şiddetini ve darbecilerin ne ölçüde ileri gidebileceğini gösteren kurşun delikleri, kırık dökük mobilyalar ve duvarlardaki hasar, oteldeki odalarda ilk günkü haliyle korunuyor.