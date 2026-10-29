Cumhuriyet 103 yaşında. Devlet erkanı Ata'nın huzurunda
29.10.2026 11:04
Son Güncelleme: 29.10.2026 11:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenleniyor.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Aslanlı Yol'daki kortejde; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.