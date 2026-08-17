Çürük binalar nasıl tespit ediliyor? NTV ekibi karot test laboratuvarına girdi

Müteahhit sayısının çok fazla olduğunu hatırlatan Kılıç, “Türkiye'de 300 bini aktif 435 bin müteahhit var. Tüm Avrupa Birliği'nde sadece 25 bin müteahhit var. Bizde maalsef pastayı paylaşmak daha vahşice olduğu için hırsızlıklar çoğalıyor ve bundan dolayı daha az maliyetle daha çok kar elde etmek istiyorlar. Bundan dolayı da maalesef yıkımlar oluşuyor. Depremi önleyemeyiz ama bunu engelleyebiliriz aslında bunu yapmamız gerekiyor.” dedi.