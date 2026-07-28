D-100'ü savaş alanına çeviren kaza. Ulaşım 1,5 saat durdu
28.07.2026 16:39
Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka TIR'a çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nun Atalar Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde İstanbul yönüne giden Lokman Ç. yönetimindeki TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
DHA
KARŞI ŞERİDE GEÇİP BAŞKA BİR TIR'A ÇARPTI
Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen TIR daha sonra başka bir TIR'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine Karayolları ve polis ekibi sevk edildi.
DHA
YOL ULAŞIMA KAPANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada yaralanan olmazken, D-100 Karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 1,5 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.