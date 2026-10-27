DAEŞ operasyonunda 2 milyon 135 bin lira değerinde para ve altına el konuldu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan DAEŞ ile bağlantılı kadın ve çocuklara para, gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdiği yönünde bilgiler bulunan ve bu nedenle mal varlığı dondurulan kişiye finansman sağladığı belirlenen şüpheliler incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 18 şüpheli belirlendi.