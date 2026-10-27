DAEŞ operasyonunda 2 milyon 135 bin lira değerinde para ve altına el konuldu
27.10.2026 09:28
Ankara merkezli 2 ilde DAEŞ'in finansman faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde para ve altına el konuldu.
DAEŞ'İN FİNANSMAN FAALİYETLERİ MERCEK ALTINDA
Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan bağlantılı kadın ve çocuklara yardım gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finansman faaliyetlerine yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon 135 bin lira değerinde Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DAEŞ terör örgütüyle bağlantılı kişilerin faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
18 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları düzenleyerek Suriye'deki Hol Kampı'nda tutulan DAEŞ ile bağlantılı kadın ve çocuklara para, gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderdiği yönünde bilgiler bulunan ve bu nedenle mal varlığı dondurulan kişiye finansman sağladığı belirlenen şüpheliler incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile HTS kayıtları üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 18 şüpheli belirlendi.
TOPLAMDA 2 MİLYON 135 BİN LİRA DEĞERİNDE PARA VE ALTINA EL KONULDU
Operasyonlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 314’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrası ve ilgili mevzuat kapsamında 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Şüphelilere yönelik gerçekleştirilen aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yaklaşık değeri 2 milyon 135 bin lira olan Türk lirası, döviz ve altına el konuldu.