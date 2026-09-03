Dağdan kesip getiriyor, pazarlarda şerbet yapıp haftada 2 ton satıyor

Karları Gündoğmuş'un 2 bin-2 bin 500 metre rakımlı yaylalarından getirdiğini belirten Meral, "Tabii zahmeti var. Karları bıçkı ve el motoruyla dikdörtgenler halinde kesip çuvallara koyuyorum. Gerçekten çok zahmetli bir iş. Ancak yıllardır yaptığımız için devam ediyoruz" dedi.

Müşterilerinin yıllardır değişmediğini belirten Meral, "25 yıldır süren karlama satışımda müşterilerim aynı. Her hafta benden mutlaka karlama alırlar. Bazı müşteriler evine de götürüyor. Antalya'nın sıcağında Toroslar'dan gelen doğal karı tüketmek insanlara serinlik veriyor" diye konuştu.