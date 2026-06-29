Damada düğün öncesi zorlu sınav: Şalvar giydi, leğende yıkandı

Damada önce arkadaşları tarafından şalvar giydirilip, boynuna çan takılırken, yüzüne de rujla makyaj yapılıp, alnına ‘Dilan’ yazıldı. Boş tüp verilerek yumurta pişirmesi istenen damat, bol yağlı, tuzlu ve baharatla pişirilen yumurtayı da yedi. Ardından arkadaşlarının sokak ortasına koydukları leğene oturan damat, fırça ve köpüklü suyla yıkandı. Dilan Küçükçakır ise yaşananları gelin arabasında izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Eğlencenin finalinde evinin terasına çıkartılan damat; davul, zurna ve korna sesleri eşliğinde araç içindeki gelin Dilan’a aşkını ilan etmeye çalıştı.