Darıca sahilindeki dehşette ilk bulgular. 3 kardeş ölü bulundu, 4'üncü kardeşten haber var

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili’nde meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadının cansız bedenini sudan çıkardı.

Yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek cesedi daha bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.