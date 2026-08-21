Darıca sahilindeki dehşette ilk bulgular. 3 kardeş ölü bulundu, 4'üncü kardeşten haber var
21.08.2026 09:38
Son Güncelleme: 21.08.2026 09:42
Kocaeli Darıca sahilinde üç kardeşin cansız bedeninin bulunması kamuoyunda dehşetle karşılandı. Dördüncü kardeşe sabah saatlerinde sağ olarak ulaşıldı. Soruşturmadaki ilk bulgular dikkati çekti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde 3 ceset bulundu.
Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde hareketsiz halde duran bedenleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken cesetlerin bir süredir haber alınamayan 3 kardeşe ait olduğu tespit edildi.
İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?
Kardeşlerin intihar etmiş ya da öldürülmüş olabileceğiyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
DARP İZİ YOK
NTV Kocaeli muhabiri Cemal Kaplan, soruşturmaya ve arama çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı.
Olaya ilişkin yeni gelişmelerden bahseden Kaplan, ilk bulgulara göre cesetlerde bir darp izi olmadığını aktardı.
Cesetlerin, kayıp olan 4 kardeşten Muhammed Ali Sakar (17), Gülşah Sakar (24) ve Belinay Sakar (15) olduğunun tespit edildiğini sözlerine ekleyen Kaplan, kardeşlerin kendilerinden bir süredir haber alınamadığını ifade etti.
4. KARDEŞ SAĞ BULUNDU
Kaplan, akşam saatlerinde havanın kararmasıyla arama çalışmaların sona erdiği ve sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayan çalışmalarda kayıp diğer kardeş Bilgenur Sakar'a da sağ ulaşıldığını belirtti.
"Kardeşlerin denize giriş anları ve olay öncesinde yaşananlar tek tek inceleniyor." ifadelerini kullanan Kaplan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili’nde meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadının cansız bedenini sudan çıkardı.
Yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek cesedi daha bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.