Darphane işçi alımı başvuruları 2026: İŞKUR darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İŞKUR'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak.

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru da bu adresten ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Noter kura çekimi, 27 Temmuz saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kura tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda kurumun internet adresinden duyurulacak.

Kurayla seçilen adaylar, tarihi ve saati daha sonra ilan edilecek zamanda sözlü sınava tabi tutulacak.