Darphane işçi alımı başvuruları 2026: İŞKUR darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
23.06.2026 13:08
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kamu istihdamı bekleyen adaylara müjdeli haberi verdi. Kurum, İstanbul’daki iş yerlerinde (Beşiktaş ve Kartal yerleşkelerinde) görevlendirilmek üzere 14 farklı meslek kolunda toplam 124 sürekli işçi alımı yapacağını ilan etti. Peki, 2026 darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 124 işçi alımı yapılacak. Adaylar noter kurası ve ardından yapılacak sözlü mülakatla belirlenecek. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ise vatandaşlar "Darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?", "Darphane personel alımı başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 darphane işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
DARPHANEYE 124 İŞÇİ ALINACAK
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 14 meslek için 124 kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek.
Müdürlüğün işçi kadrolarına yerleşen adaylar, 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.
DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşçiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının noter kurasıyla belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek.
Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Çevrim içi başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak.
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru da bu adresten ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.
Noter kura çekimi, 27 Temmuz saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.
Kura tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda kurumun internet adresinden duyurulacak.
Kurayla seçilen adaylar, tarihi ve saati daha sonra ilan edilecek zamanda sözlü sınava tabi tutulacak.