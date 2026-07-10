Davada adı geçiyordu. Satışa çıkarıldı, değeri 546 milyon 500 bin TL
10.07.2026 10:12
Son Güncelleme: 10.07.2026 10:38
TMSF, Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı. Muhammen bedeli 546 milyon 500 bin TL, teminat ücreti 54 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Hastanenin adı Yenidoğan Çetesi davasında geçiyordu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.
TMSF'nin Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Muhammen bedelinin 546 milyon 500 bin lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
İhaleye katılabilmek için 54 milyon 650 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor.
Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 29 Temmuz saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA EL KONULMUŞTU
Söz konusu hastanenin ruhsatı Türkiye'nin iki sene önce gündemine gelen “Yenidoğan Çetesi” davası kapsamında iptal edilmiş, yönetimi Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda TMSF'ye devredilmişti.
Haksız kazanç sağlamak için çeşitli özel hastanelerde onlarca bebeğin ölümüne neden olduğu belirtilen çete üyeleri, Kasım 2024'te tutuklanmıştı.
10'u tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada son celse 26 Mart 2026'da görülmüş, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmişti.
Duruşma 10 Temmuz'a ertelenmişti.