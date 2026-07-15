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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi

15.07.2026 13:57

DHA

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CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, yaşamını yitirdi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi
DHA

CHP'nin eski genel başkanlarından Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU 1
DHA

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören eşi Olcay Baykal, bu sabah yaşamını yitirdi.

 

Olcay Baykal'ın cenazesi, defnedilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla Antalya Havalimanı'na, buradan da hava yoluyla Ankara'ya gönderildi.

 

Olcay Baykal’ın, cuma günü merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği belirtildi.

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ 2
DHA

GİZLİCE EVLENMİŞLERDİ

Mesleği öğretmenlik olan Olcay Baykal, 1963 yılında o dönem avukat olan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gizlice evlendi.

 

Olcay Baykal'ı Karadeniz sahilindeki Akçakoca'ya götüren Deniz Baykal, burada evlenip ailelerine nikahı sonradan haber verdi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşamını yitirdi 3
DHA

Üç yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal ve lise aşkı Olcay Baykal'ın, Ataç ve Aslı adında 2 çocukları var.

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