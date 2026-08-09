"Denizden babam çıksa yerim" dönemi bitti. Uzmanlar uyarıyor, son 20 yılda sayıları arttı

Balon balığının içerdiği tetrodotoksinin ısıya dayanıklı olduğunu belirten Köşker, “Balon balığı pişirilse de zehrini kaybetmez. Toplumda yalnızca iç organlarının zehirli olduğu yönünde yanlış bir inanış bulunuyor. Oysa bilimsel çalışmalar, balon balığının etinin de zehirli olduğunu ortaya koyuyor.” diyerek şunları ekledi:

“Tüketilmesi ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Balon balığının derisinde de yüksek miktarda toksin bulunabiliyor. Özellikle ellerinde açık yara bulunan vatandaşlar ve amatör balıkçılar, balon balığının derisine çıplak elle temas etmemelidir. Toksin, açık yaradan vücuda geçerek zehirlenmeye neden olabilir.”