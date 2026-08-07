Denize ulaşmaya çalışıyordu, yanarak öldü

Yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de dahil, bu sahillere giriş tamamen yasak.

Bu yasakları ihlal edenler için ceza miktarı 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Bu ihlali gerçekleştirenlerin tüzel kişi ve kurumlar olması halinde ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin lira.