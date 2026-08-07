Denize ulaşmaya çalışıyordu, yanarak öldü
07.08.2026 10:29
Antalya'da kumsalda yakılan ateş, denize ulaşmaya çalışan yavru carettanın ölümüne neden oldu.
Antalya'da nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanı olan Boğazkent sahilinde yasak olmasına rağmen yakılan ateş, bir yavru carettanın ölümüne neden oldu.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tehlike altındaki türler listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde her yıl mayıs ayından eylül sonuna kadar devam eden yuvalama sezonunda, erişkin carettaların oluşturduğu yuvalardan yavru çıkışlarının en yoğun dönemi yaşanıyor.
Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsallarını oluşturan Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında ise Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) genel müdürlükleri yetki alanlarında toplam 21 yuvalama alanı bulunuyor.
699 BİN LİRA CEZASI VAR
Yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de dahil, bu sahillere giriş tamamen yasak.
Bu yasakları ihlal edenler için ceza miktarı 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Bu ihlali gerçekleştirenlerin tüzel kişi ve kurumlar olması halinde ise ceza miktarı 2 milyon 97 bin lira.
YAVRU CARETTA ÖLDÜ
Deniz Kaplumbağalarının Korunması Hakkındaki Genelge kapsamında, yuvalama kumsallarına giriş yasağı saat 20.00'de başlayıp sabah 08.00'e kadar sürüyor.
Ancak bazı yuvalama kumsallarında bu yasaklar ihlal ediliyor.
Serik ilçesine bağlı toplamda 6,7 kilometrelik Boğazkent kumsalının yaklaşık bir kilometrelik tamamen halka açık bölümünde, önceki gece balıkçılar ya da kumsalda mangal yapanlar tarafından yakılan ateş, bir yavru carettanın sonu oldu.
EKAD'ın Boğazkent sahilinde yuva ve yavru kayıtları gerçekleştirdiği alanda gece yarısından itibaren balıkçıların yoğun olarak kullandığı kumsalda yakılan ateş, yuvasından çıkıp denize gitmeye çalışan bir caretta yavrusunun ölümüne neden oldu.