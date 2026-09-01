Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
01.09.2026 04:34
Son Güncelleme: 01.09.2026 04:35
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar deniz açıldı.
4 buçuk ay süren av yasağı bitmesi ile balıkçılar ağlarını denize bıraktı.
Yeni av sezonu için İzmir'deki Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vardı.
Yumaklı, “Hayırlı, bereketli, kazasız belasız bir av sezonu diliyorum. Pruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Vira bismillah, rastgele....” dedi.
Konuşmaların ardından balıkçılar, siren sesleri eşliğinde denize açıldı.
2026-2027 Yılı Av Sezonu için İstanbul'da da tören vardı.
Balıkçılar yeni sezona "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bıraktı.
Trabzon, Ordu, Rize, Giresun ve birçok ilde gece yarısından itibaren balıkçılar, yakınlarıyla vedalaşıp Karadeniz açıklarına doğru harekete geçti.