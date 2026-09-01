Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

4 buçuk ay süren av yasağı bitmesi ile balıkçılar ağlarını denize bıraktı.

Yeni av sezonu için İzmir'deki Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vardı.



Yumaklı, “Hayırlı, bereketli, kazasız belasız bir av sezonu diliyorum. Pruvanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum. Vira bismillah, rastgele....” dedi.



Konuşmaların ardından balıkçılar, siren sesleri eşliğinde denize açıldı.