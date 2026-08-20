Denizlerin kralı Eminönü'nde ortaya çıktı, esnaf balıkla besledi

“Orkinoslar şu anda Eminönü sularında geziyor. Gerek turistler olsun gerek vatandaşlarımız olsun bunları ilk köpek balığı sanıyorlar.” diyen Kandemir, "Aslında orkinos, Tuna balığı deniyor bunlara. Bu balıkların piyasadaki değeri 350-400 bin lira civarında. Avlanması yasak bu balıkların, biz bunları sadece besliyoruz." ifadelerini kullandı.