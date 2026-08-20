Denizlerin kralı Eminönü'nde ortaya çıktı, esnaf balıkla besledi
20.08.2026 16:02
Denizlerin kralı olarak anılan orkinoslar, Eminönü'nde ortaya çıktı. Eminönü esnafı, orkinosları balıkla besledi.
Uskumrugiller familyasından olan orkinos balıkları her gün Eminönü sularında yüzüyor.
Gün içerisinde sürü halinde Eminönü köprüsünün altında yaşayan balıklar, balıkçı esnafının öğle saatlerinde yiyecek atmasıyla birlikte ortaya çıkıyor.
Vatandaşların ve bölgedeki turistlerin ilgisini çeken balıklar yaklaşık 2.5-3 metre boylarında.
"MARTILAR İÇİN ATIYORDUK, ORKİNOSLAR GELDİ"
Gün içerisinde orkinosları besleyen esnaf Mahsun Pirçek, 2-3 sene önce martı beslemek amacıyla attıkları uskumru balıkları sayesinde orkinosları keşfettiklerini belirterek, "Yaklaşık 2-3 sene önce bu uskumruları biz martılar için atıyorduk. Sonra baktık ki buraya orkinoslar geliyor." dedi.
"Orkinosları alıştırdıktan sonra rutin bir şekilde her mekanın balık parçalarını onlara atıyoruz." ifadelerini kullanan Pirçek, "Güzelim balıkları da tutmaları için kimseye izin vermiyoruz. Günlük bir şekilde uskumruları atıyoruz." şeklinde konuştu.
"BİZ BUNLARI İKİ YILDAN BERİ BESLİYORUZ"
Orkinosların piyasa değerinin oldukça yüksek olduğunu aktaran esnaf Barış Kandemir ise şöyle konuştu:
“- Bu orkinoslar bir metre boylarındaydı. Biz bunları iki yıldan beri besliyoruz. Şu anda boyutları 2,5-3 metre civarında.”
AVLANMALARI YASAK
“Orkinoslar şu anda Eminönü sularında geziyor. Gerek turistler olsun gerek vatandaşlarımız olsun bunları ilk köpek balığı sanıyorlar.” diyen Kandemir, "Aslında orkinos, Tuna balığı deniyor bunlara. Bu balıkların piyasadaki değeri 350-400 bin lira civarında. Avlanması yasak bu balıkların, biz bunları sadece besliyoruz." ifadelerini kullandı.