Denizli'de 8 kişinin can verdiği katliam gibi kaza. Şoför, 20 dakika önce arıza nedeniyle durmuş
31.05.2026 09:29
Son Güncelleme: 31.05.2026 19:55
Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı ve biri bebek 8 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce, otobüs şoförü, arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.
Sarayköy ilçesinde Mustafa Fevzi Merdun'un (50) kullandığı Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
8 CAN KAYBI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün ile yolcular Civan Şen, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Hayriye Arıkan, Merve Erik, Zehra Eyiol, Kırgızistan uyruklu Güli Tayboya ve Fatma Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
YARALILARIN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Yolcuların çoğunun kaza sırasında uyuduğu öğrenildi. Yaralıların jandarmaya verdiği ilk ifadelerde, otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdün'ün kazadan yaklaşık 20 dakika önce, otoyolda seyir halindeyken araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çektiğini, araçtan inerek kontrol yaptığını ve ardından yoluna devam ettiğini söyledikleri öğrenildi.
33 YARALIDAN 17'Sİ TABURCU EDİLDİ
Kazada yaralanan 33 kişi ise ilk müdahalelerinden sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 16 kişinin tedavisinin sürdüğü ve 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
CENAZELER İÇİN DNA İNCELEMESİ
Kazada yanarak yaşamını yitirenlerin cenazelerinin kime ait olduğunun da yapılacak DNA incelemeleriyle kesin olarak belirleneceği bildirildi. Bu kapsamda İzmir ve Antalya'dan Denizli'deki Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınlardan kan örnekleri alındı. DNA incelemelerinin tamamlanmasından sonra cenazelerin ailelerine teslim edileceği, sürecin yaklaşık 1 hafta sürebileceği öğrenildi.
OĞLUNUN ÜZERİNE KAPANMIŞ
Olay anında baba Civan Şen'in, 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen'i korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
KAHREDEN AYRINTI
Kazada anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.