Denizli'de 8 kişinin can verdiği katliam gibi kaza. Şoför, 20 dakika önce arıza nedeniyle durmuş

Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yandı ve biri bebek 8 kişi hayatını kaybederken 33 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazadan kurtulanların ilk ifadeleri ortaya çıktı. Kazadan 20 dakika önce, otobüs şoförü, arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş.