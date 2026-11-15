Deplasmana giden takım otobüsü alev aldı. 30 kişilik kafile kıl payı kurtuldu

“KAPI AÇILMADI, ŞOFÖRÜN ÇABASIYLA DIŞARI ÇIKTIK”

Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, Silifke deplasmanına gitmek üzere yola çıktıklarını belirterek, “Maça gidiyorduk, Mersin maçına çıktık yola. Tam yolumuza devam ederken arkadaki çocuklar duman kokusu aldıklarını söylediler ve şoföre ilettik. Şoför de zaten aracın stop ettiğini, elektriğin kesildiğini söyledi.” dedi ve şöyle devam etti:

"Durduk ve o sırada kapının açılmadığını fark ettik. Kapının açılması için bayağı uğraştık. Şoförümüz sağ olsun, kapıyı açmak için çok uğraştı. Kapıyı açtıktan sonra dumanlar yükselmeye, alevler çıkmaya başladı. Otobüsten ayrılarak güvenli bir noktaya geçtik. Ardından itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Sıkıntılı bir durum, zaten biliyorsunuz durumlarımızı da. Maça giderken böyle bir olay yaşadık. Şu anda herhangi bir yaralanan oyuncumuz veya personelimiz yok. Hepimiz iyiyiz ancak ulaşım sıkıntımız var. Bir otobüs gelmesini bekliyoruz. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda son kararı federasyon verecek. Federasyondan gelecek açıklamaya göre hareket edeceğiz."