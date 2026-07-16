Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Sistem kapsamında vatandaşlar, DOA logolu içecek ambalajlarını iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alabiliyor.

Öztürk, sistemin ilk 10 gününde yaklaşık 20 milyon ambalajın iade edildiğini, mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2 milyonu geçtiğini açıkladı. Sisteme 482 içecek üreticisi ve 3 bin 673 ambalajlı içecek dahil olurken, entegrasyon sürecine yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesiyle başlandı.

Sistemin olgunlaşmasıyla ülke genelindeki makine sayısının 20 bine çıkarılması, manuel iade noktalarının ise 2026 sonunda en az 10 bine, 2027 sonunda yaklaşık 30 bine ulaştırılması hedefleniyor. Market, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafelerin de kademeli olarak sisteme dahil edilmesi planlanıyor.