Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
16.07.2026 21:09
Türkiye genelinde 1 Temmuz’da devreye alınan Depozito İade Sistemi’nde (DOA), iade makinelerinin uzun süre meşgul edilmesi ve günlük limitlerin farklı kişilere ait bilgilerle aşılması üzerine yeni önlemler alınacak.
17 Temmuz'dan itibaren TCKN ve cep telefonu numarasıyla girişler geçici olarak kısıtlanacak, işlemler yalnızca DOA mobil uygulamasındaki QR kod üzerinden yapılabilecek.
CNBC-e’ye açıklamalarda bulunan Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, sistemdeki kuyrukları ve suistimalleri önlemek amacıyla yarından itibaren TCKN ve cep telefonu numarası ile sisteme girişlerin belli bir dönemliğine kısıtlanacağını açıkladı. Sisteme sadece mobil uygulama üzerinden QR kod ile giriş yapılabilecek.
Sistem kapsamında vatandaşlar, DOA logolu içecek ambalajlarını iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim ederek ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli alabiliyor.
Öztürk, sistemin ilk 10 gününde yaklaşık 20 milyon ambalajın iade edildiğini, mobil uygulamaya kayıtlı kullanıcı sayısının ise 2 milyonu geçtiğini açıkladı. Sisteme 482 içecek üreticisi ve 3 bin 673 ambalajlı içecek dahil olurken, entegrasyon sürecine yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesiyle başlandı.
Sistemin olgunlaşmasıyla ülke genelindeki makine sayısının 20 bine çıkarılması, manuel iade noktalarının ise 2026 sonunda en az 10 bine, 2027 sonunda yaklaşık 30 bine ulaştırılması hedefleniyor. Market, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafelerin de kademeli olarak sisteme dahil edilmesi planlanıyor.
DOA’nın kamu bütçesinden finanse edilmediğini belirten Öztürk, finansmanın piyasaya ambalajlı ürün süren firmaların ödediği depozito katılım bedellerinden sağlandığını söyledi.
Sistemin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında yüzde 35-40 azalma ve cari açığa yıllık en az 600 milyon dolar katkı sağlanması öngörülüyor.