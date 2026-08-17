Depremde çocukları ve eşi öldü, engelli kaldı. Azmiyle "Yaşayan insan hazinesi" oldu

Yıllar sonra tek elle örgü örmeyi başaran Koşal, örgü işlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra büyük bir ilgi gördü. Koşal, örgü yaparken kullandığı tığı da kendi tasarladığı modelle daha işlevsel hale getirdi. Bakır boru içerisine sıradan tığı yapışkanla sabitleyip, daha kalın olması için çift taraflı bantla kalınlaştırıp kullanan Koşal, benzer bedensel engeli bulunan kişilere de bunu nasıl yaptığını çektiği videolarla anlattı.