Depremde çocukları ve eşi öldü, engelli kaldı. Azmiyle "Yaşayan insan hazinesi" oldu
17.08.2026 04:20
Gölcük depreminde, eşini, 2 çocuğunu ve bir kolu ile bir bacağını kaybeden Asime Koşal, hayata örgüyle tutundu, örgü ürünleri üretmekle kalmadı, kurslar verdi.
Asya Koşal'ın Kocaeli Gölcük'teki evi 17 Ağustos 1999'da çöktü. Enkazda üzerinde betonla 3 gün geçirdi. 72 saat sonra çıkarıldı ama bir kolu ve bacağı ampute edildi. Koşal'ın eşi, kızı ve oğlu yaşamını yitirdi. Hayata tutunmanın yolunu ise örgüde buldu.
Hikayesi duyuldukça, engellilerin umudu haline geldi. Birçok kişiye ilham oldu. Sonunda da 2024'te Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü dalında, UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görüldü.
Asime Asya Koşal. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü'nü aldı.
Yıllar sonra tek elle örgü örmeyi başaran Koşal, örgü işlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladıktan sonra büyük bir ilgi gördü. Koşal, örgü yaparken kullandığı tığı da kendi tasarladığı modelle daha işlevsel hale getirdi. Bakır boru içerisine sıradan tığı yapışkanla sabitleyip, daha kalın olması için çift taraflı bantla kalınlaştırıp kullanan Koşal, benzer bedensel engeli bulunan kişilere de bunu nasıl yaptığını çektiği videolarla anlattı.
Koşal, “Yani ben kendi adıma, insan adına, hayatımı kıymetli ve anlamlı yaşamak istiyorum. Yani bir Asya Koşal dünyadan geçti dediklerinde ‘ne güzel bir insandı be’ deseler benim için kafidir bu.” diye konuştu.