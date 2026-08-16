Depremin izleri ilk günkü gibi duruyor. Dalgıçlar görüntüledi

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor.