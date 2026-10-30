Derbi biletlerinde bot yazılım oyunu: Biletleri nasıl ele geçirdiklerini anlattılar

Şüphelilerden Mahmut Can K., ifadesinde, başlangıçta kombine biletini kullanmadığı maçlarda Facebook gruplarında bulduğu kişilere ücret karşılığında devrettiğini, daha sonra başkalarının kombinelerini maç başına ücret karşılığında satarak kazanç elde ettiğini anlattı.

Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden bilet temin ettiğini belirten K., talebi karşılayacak kadar bilet bulamayınca Passolig üzerinden bilet satın almak için bot yazılımı almaya karar verdiğini söyledi.

K., internet üzerinden bulduğu bir kişiden önce 35 bin liraya bot satın aldığını, yazılımın geliştirilmesi için de 50 bin lira daha ödediğini ifade etti. Bot yazılımını kullanmaya başladıktan sonra maç dönemlerinde İstanbul'da günlük ev kiralayarak bilet alıp sattıklarını anlatan K., bot kullandığını ve futbol maçı biletlerini komisyon karşılığında sattığını kabul etti.

Yaptığı işlemlerin suç olduğunu bilmediğini savunan K., pişman olduğunu söyledi.