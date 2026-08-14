Derin dondurucu cinayeti yeniden inceleniyor. 16 şüpheli gözaltında
14.08.2026 11:11
Son Güncelleme: 14.08.2026 11:17
Cesedi Kırıkkale'de bir evdeki derin dondurucudan çıkan Hüseyin Okumuşoğlu'nun dosyası yeniden açıldı.
Kırıkkale'de kayıp olarak aranırken cesedi derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alındı.
Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir çalışma yürüttü.
CESEDİ DERİN DONDURUCUDA BULUNDU
Korkunç olay 16 Mayıs 2025 günü ortaya çıkmıştı. Kırıkkale'de evi bulunan C.Ç., kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.
Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.
2014'TEN BERİ ARANIYORDU
Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.
Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti.
98 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyanın yeniden açılarak soruşturmanın derinleştirdiğini açıkladı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yeniden açılan soruşturmada 98 kişinin ifadesine başvuruldu.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi.
Olay tarihinden yaklaşık 12 yıl sonra bugün sabah saatlerinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından çok sayıda polisin katılımıyla Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın tüm yönleriyle ve en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmek suretiyle büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.
"ARADAN KAÇ YIL GEÇERSE GEÇSİN..."
Bakan Gürlek, 2019 yılında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde öldürülen Emrah Daşdemir'e ilişkin soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandığı bilgisini verdi.
HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini belirten Bakan Gürlek, "Şüpheli hakkında daha önce verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı." dedi.
Her iki dosya üzerindeki çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Gürlek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye; faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.