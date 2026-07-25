Dev kazanlarda 7 saatte pişti, vatandaşlara ikram edildi

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kadınlarla şeflerin sabah erken saatlerden itibaren bakla dolmasının pişirileceği kazanın doldurulması için uğraştıklarını söyledi. Bakla dolmasının bulunduğu kazanın konulduğu ocağın saat 12.00 civarında yakıldığını belirten Karagöl, "Yaklaşık 7 saattir baklalı dolmamızı pişiriyorlar. Tadına baktım, gerçekten harikaydı. Özellikle içine kuzu eti de koydukları için coğrafi işaretli ürünümüz yaprağımızın mayhoş tadı, damarsız yapısı, içi ile bir araya gelince çok harika bir lezzet olmuş." ifadelerini kullandı.