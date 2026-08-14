Dev kuyumcuya sahte altın suçlaması
14.08.2026 12:31
Son Güncelleme: 14.08.2026 12:31
Sahte altın ürettiği ileri sürülen büyük bir kuyumculuk şirketine yönelik hazırlanan iddianamede çarpıcı iddialara yer verildi. (Haber: Sena Gürbıyık)
İstanbul'da sahte altın üretildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
NZP Gold isimli şirkete yönelik hazırlanan iddianamede yedi tutuklu sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede çarpıcı ayrıntılar ve suçlamalar yer aldı.
DEĞERSİZ METALLERİ İŞLEYİP ALTIN GÖRÜNÜMÜ VERDİLER
İddianameye göre şüpheliler, çinko ve bakır gibi değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdi.
Şüphelilerin sahte sertifika ve ambalajlarla internet üzerinden satış yaptığı savunuldu.
Yine iddianamede üretimde kullanılan bazı materyallerin kaçak yollarla yurda sokulduğu, Kapalıçarşı'daki Ayaklı Borsa'dan ürün temin edildiği aktarıldı.
OSMANLI SİKKELERİ TAKLİT EDİLDİ
Soruşturmada Sultan V. Mehmet Reşad dönemine ait sikke kalıplarının da taklit edildiği tespit edildi.
İddianamede NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.
İddianamede ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi için şirkete ihtar gönderdiği ancak bu uyarının dikkate alınmadığı bilgisine yer verildi.
"DEMO ÜRETİM" SAVUNMASI
Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise şirketteki 50 milyon liralık sermaye artırımının şüpheli bulunduğu ifade edildi.
Şüpheliler savunmalarında bazı ürünlerin demo yani deneme amaçlı üretildiğini, bazılarının ise 2023'teki mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini iddia etti.