Dev kuyumcuya sahte altın suçlaması

Soruşturmada Sultan V. Mehmet Reşad dönemine ait sikke kalıplarının da taklit edildiği tespit edildi.

İddianamede NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi için şirkete ihtar gönderdiği ancak bu uyarının dikkate alınmadığı bilgisine yer verildi.