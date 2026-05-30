Dev vize şirketi mercek altında: "Randevular bloke edildi, acenteler tarafından satıldı"
30.05.2026 08:21
Dünya çapında vize hizmeti veren dev bir şirkete ilişkin yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.
Küresel araştırmacı gazetecilik ağı Lighthouse Reports, 168 ülkede 4 bin 105 merkezi bulunan küresel bir firmanın işleyişine yönelik araştırma yaptı.
Çalışma 12 ülkeden 14 medya kuruluşuyla gerçekleştirildi. Çalışma sonunda hazırlanan rapor, çarpıcı sonuçları ortaya koydu.
Rapora göre, vize başvurularında ihtiyaç duyulmayan ek hizmet alımı zorunlu tutuldu, bloke edilen randevular acenteler tarafından satıldı.
Aynı zamanda kişisel verilerin güvenle saklanması noktasında da ihlaller saptandı.
RANDEVULARI BOTLARLA BLOKE ETTİLER
Raporda başvurularda SMS ile bilgilendirme, VIP salon hizmeti, premium ayrıcalıkların zorunluymuş gibi satıldığı söylendi.
Üçüncü taraf aracı kurumların, bot yazılımlarla randevuları bloke ettiği karaborsada fahiş fiyatlarla acenteler üzerinden satış yaptığı belirtildi.
"RÜŞVET VAKALARI BİLDİRİLMEDİ"
Şirketin, bazı rüşvet vakalarını anlaşmalı oldukları ülkelere bildirmediği, bazı devletlerin de şirketin sözleşme ihlallerine rağmen yaptırım uygulamadığı belirlendi.
Raporda, pasaport ve belgelerin kaybedilmesi, yanlış ücret alınması ve yetersiz personel eğitimine ilişkin de tespitler var.
"KİŞİSEL VERİLER GÜVENDE DEĞİL"
Eski çalışanların bilgilerine, Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından hazırlanan teftiş kurulu raporlarına yer verilen araştırmada, kişisel verilerin güvende olmadığı da söylendi.
2001 yılından itibaren yaklaşık 543 milyon işlem yapan şirketin kişisel verilen saklanması, zamanında silinmesi ve şifrelenmesi konusunda ihlalleri olduğu, Slovakya'nın veri ihlali nedeniyle 5 bin euro ceza verdiği ortaya çıktı.
RANDEVU MAĞDURİYETİ SÜRÜYOR
Türkiye'de Schengen vizesi mağduriyeti bir süredir gündemde yer alıyor.
Avrupa'ya seyahat etmek isteyenler randevu bulmakta zorlanıyor. Karaborsaya düşen randevular 300 ila 500 euro arası değişen fiyatlarlar satılıyor.
Acil durumlarda bu rakam bin euroya kadar yükseliyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bir açıklama yaparak bu duruma tepki göstermişti.
Bağlıkaya, "Bu duruma bir 'dur' denilmeli." ifadesini kullanmıştı.