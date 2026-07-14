Dikkat! Yarın altı durak kapalı: Metrobüs, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gidecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi.