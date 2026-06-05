Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat cinayetinde yeni gelişme
05.06.2026 13:43
Son Güncelleme: 05.06.2026 14:08
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın koruması Can Polat'ın Alaçatı'da öldürülmesine ilişkin soruşturma İstanbul'a devredildi.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltında bulunan cinayet şüphelisi S.A. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolüne götürüldü.
Hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan iki şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
DOSYA İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Cinayetle ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada önemli bir yetki değişikliği yaşandı.
Olayın ana ayağının ve bağlantılarının İstanbul'da bulunması nedeniyle, Çeşme'de başlatılan soruşturmanın bundan sonraki aşamalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüleceği öğrenildi.
Dosya İstanbul'a gönderilirken, şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
"DALTONLAR ÇETESİ" İDDİASI
Olayın ardından yakalanan katil zanlısı S.A.'nın ilk ifadesinde Daltonlar Çetesi'ni işaret ettiği ileri sürülmüştü.
Şüpheli paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden Daltonlar çetesine ulaştığını, Konya'da eylem gerçekleştirdikten sonra 100 bin lira para aldığını iddia etmişti.
Yeni hedefinin Engin Polat olduğunun söylenmesi üzerine Dilan Polat'ın hesaplarını kontrol ettiğini, kadının attığı video sonrası İzmir'e geldiğini anlatan S.A., "Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim." demişti.
Kendisine "Boş dönme, yakınlarından birini vur." talimatı verildiğini iddiaları arasına ekleyen şüpheli, bunun üzerine Can Polat'ı vurduğunu dile getirmişti.
CİNAYETTEN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ
Soruşturma kapsamında, şüpheli S.A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği belirlenmişti.
NE OLMUŞTU?
Dilan-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Saldırı çiftin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşmişti.