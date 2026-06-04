Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler"

Engin Polat, yaklaşık iki yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.

Daha önce de bu konu hakkında emniyet yetkililerine ifade verdiğini dile getiren Polat, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi.