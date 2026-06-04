Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler"
04.06.2026 14:46
Son Güncelleme: 04.06.2026 14:52
Dilan-Engin Polat'ın koruması ve aynı zamanda kuzeni Can Polat'ın katil zanlısı ifadesinden hedefinin Engin Polat olduğunu öne sürdü. Öte yandan son yolculuğuna uğurlanan Polat'ın ailesi ise cenazede sinir krizi geçirdi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat, Serhat A. tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
KATİL ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından yakalanan katil zanlısı S.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, şüpheli paraya ihtiyacı olduğu için sosyal medya üzerinden Daltonlar çetesine ulaştığını, Konya'da eylem gerçekleştirdikten sonra 100 bin lira para aldığını iddia etti.
HEDEFİNİN ENGİN POLAT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Yeni hedefinin Engin Polat olduğunun söylenmesi üzerine Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldiğini ileri süren S.A., "Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim." iddiasında bulunan katil zanlısı,örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söylediğini ileri sürdü.
Kendisine "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatı verildiğini iddiaları arasına ekleyen şüpheli, Can Polat'ı vurduğunu dile getirdi.
ENGİN POLAT'TAN DALTON İDDİASI
Engin Polat, yaklaşık iki yıldır Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini iddia etti.
Daha önce de bu konu hakkında emniyet yetkililerine ifade verdiğini dile getiren Polat, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi.
POLAT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Polat için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Polat ailesinden Engin, Dilan ve Sezgin Polat'ın katıldığı görüldü.
Cenaze alanında aile üyelerinin gözyaşlarına boğulduğu görülürken Polat'ın kızı dahil olmak üzere bazı aile fertleri sinir krizi geçirerek bayıldı.
Babasının tabutuna sarılan Can Polat'ın kızları, "Babamı bizden aldınız" diyerek feryat etti.
OTEL ÇEVRESİNDE MÜŞTERİ GİBİ DAVRANIP KEŞİF YAPMIŞ
Soruşturma kapsamında, şüpheli Serhat A.'nın olay öncesinde uzun süre otel çevresinde bulunduğu, cinayeti gerçekleştirmeden önce çevredeki işletmelerde müşteri gibi vakit geçirerek keşif yaptığının tespit edildiği öğrenildi.