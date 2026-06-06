Dilim karpuzdaki tehlikeye dikkat

Dilimlenmiş karpuzlar her ne kadar kesildiği yerde streçle kapatılsa da kesilmeden önce yıkanıp yıkanmadığı ve ne kadar temiz olduğu soru işareti.

Gıda mühendisleri, işte bu sebeple dilimlenmiş karpuzun kabuğunun da mutlaka yıkanarak yenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.