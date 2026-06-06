Dilim karpuzdaki tehlikeye dikkat
06.06.2026 09:48
Büyüklüğü ve fiyatı nedeniyle son dönemde tercih edilen dilimlenmiş karpuza karşı uzmanlar uyarıyor. (Haber: Sena Kiper Sıtacı)
Manavda ve pazarda dilimlenmiş olarak satılan karpuzlar son dönemde daha çok ilgi görmeye başladı.
Büyüklüğü ve fiyatının daha uygun olması nedeniyle tercih edilen dilimlenmiş karpuza karşı uzmanlar uyarıyor.
NE KADAR KADAR TEMİZ OLDUĞU BİLİNMİYOR?
Dilimlenmiş karpuzlar her ne kadar kesildiği yerde streçle kapatılsa da kesilmeden önce yıkanıp yıkanmadığı ve ne kadar temiz olduğu soru işareti.
Gıda mühendisleri, işte bu sebeple dilimlenmiş karpuzun kabuğunun da mutlaka yıkanarak yenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
SALMONELLA TEHDİDİNE DİKKAT
Gıda zehirlenmesine neden olan salmonella bakterisine dikkat çeken Gıda Mühendisi Nurten Sırma, "Kirli bıçakla kestiğini zaman bu dışındaki kirli kısmı içine de bulaştırmış oluyorsunuz." diyerek tehlikeye dikkat çekti.
Zehirneme durumunda bulantı, kusma, ishal ve mide krampları gibi belirtiler görülebileceğini belirten Sırma, "Uluslararası gıda otoriteleri der ki; karpuzun kabuğunu yıkayın ama ıslak bırakmayın, hemen kağıt havluyla kurulayın." şeklinde konuştu.
KAÇ SAAT DİLİMLİ TUTULDUĞU BİLİNMİYOR?
Vatandaşların dilim karpuza ilgi gösterdiğini söyleyen Sırma, "Her zaman risk payı var. Bunu burada kaç saat dilimli tuttu, bilmiyoruz. Bıçağı temiz mi, değil mi? Onun için güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmakta fayda var." dedi.