Dinamikpay'e yasa dışı bahis operasyonu. 13 şüpheli gözaltında
25.08.2026 10:04
Son Güncelleme: 25.08.2026 10:17
"Bahis" ve "kara para aklama" soruşturmasıyla ilgili Dinamikpay'e yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı; şirkete de el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma başlattı.
17,9 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda, şirket üzerinden gerçekleşen para transferleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde olduğu organize bir finansal yapı bulunduğu değerlendirildi.
Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı, olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmayıp merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul ve Ankara illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.
İKİSİ YURT DIŞINDA BİRİ FİRARİ 3 KİŞİ ARANIYOR
Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile adresinde bulunmayan bir kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
ŞİRKETE MAHKEME KARARIYLA EL KONULDU
Suçtan elde ettiği tespit edilen (8) araç, (33) konut, (50) arsaya el konuldu. (126) adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.
Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu.