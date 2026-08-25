Dinamikpay'e yasa dışı bahis operasyonu. 13 şüpheli gözaltında

17,9 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri ile finansal incelemeler sonucunda, şirket üzerinden gerçekleşen para transferleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı, ödeme kuruluşunun merkezinde olduğu organize bir finansal yapı bulunduğu değerlendirildi.

Şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL para transferi hacmine ulaştığı, olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmayıp merkezinde ödeme kuruluşu bulunan organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.