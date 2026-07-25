Diş ağrısı için gitti hayatı karardı. Şimdi beyninde ömür boyu cihazla yaşayacak

Tedavisinin ardından şiddetli ağrılar yaşamaya başlayan Kızmaz'ın çenesine takılan implantın sinirleri zedelediği ve beynin de sıvı birikintisine yol açtığı iddia edildi.

NTV'ye konuşan Kızmaz, tomografi çekiminden sonra beynindeki sıvı için doktorun ameliyat dediğini sözlerine ekleyip "Dayanılmaz acılar içindeydim. Beyin ameliyatı riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti." dedi.

Beynini şant takıldığını dile getiren Kızmaz, "Karın boşluğuma kadar inen borular var." ifadelerini kullandı.

"Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım." diye de konuşan mağdur kadın, "Şant cihazının da riskleri olduğu söylendi; tıkanma riski, tekrar ameliyat riski gibi..." dedi.

Kızmaz ailesinin avukatı ise implant tedavisini uygulayan iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettiklerini iddia etti.