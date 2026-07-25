Diş ağrısı için gitti hayatı karardı. Şimdi beyninde ömür boyu cihazla yaşayacak
25.07.2026 12:10
İstanbul Ataşehir'de 48 yaşındaki Tülay Kızmaz, dişini implant tedavisi yaptırmak için gittiği klinikte ölümden döndü. İmplant tedavisi sonrası beyninde sıvı birilen Kızmaz'ın kafasına ömür boyu yaşayacağı özel bir cihaz takıldı. Haber: Dilek Yaman Demir
Sadece dişini çektirmek için diş kliniğine giden Tülay Kızmaz'ın hayatı karardı.
Evli ve bir çocuk annesi 48 yaşındaki Kızmaz, geçen kasım ayında diş ağrısı yaşadığı ve Ataşehir'deki bir kliniğe gitti. Doktor ile görüşmesinden sonra Kızmaz'ın dişinin çekilmesine karar verildi.
Diş çekiminin ardından kendisine implant tedavisi tavsiye edilen kadın teklifi kabul etti.
Kızmaz, ameliyatla diş ağrısından kurtuldu ancak daha riskli bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.
DAYANILMAZ AĞRILARA MARUZ KALDI
Tedavisinin ardından şiddetli ağrılar yaşamaya başlayan Kızmaz'ın çenesine takılan implantın sinirleri zedelediği ve beynin de sıvı birikintisine yol açtığı iddia edildi.
NTV'ye konuşan Kızmaz, tomografi çekiminden sonra beynindeki sıvı için doktorun ameliyat dediğini sözlerine ekleyip "Dayanılmaz acılar içindeydim. Beyin ameliyatı riskli bir ameliyat. Zorlu bir süreçti." dedi.
Beynini şant takıldığını dile getiren Kızmaz, "Karın boşluğuma kadar inen borular var." ifadelerini kullandı.
"Şant cihazıyla ömür boyu yaşamak zorundayım." diye de konuşan mağdur kadın, "Şant cihazının da riskleri olduğu söylendi; tıkanma riski, tekrar ameliyat riski gibi..." dedi.
Kızmaz ailesinin avukatı ise implant tedavisini uygulayan iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini ve diş hekiminin de çalışma belgesi olmadığını tespit ettiklerini iddia etti.
Tülay Kızmaz'ın eşi Gürkan Kızmaz ise ailecek çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Kızmaz, "Eşim belirli bir zaman yürüyemedi. Halen yürümekte zorluk çekip denge kaybı yaşıyor." diye konuştu.
Aile, suç duyurusunda bulunurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.