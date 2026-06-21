Dışarı çıkacaklar dikkat. Bir yanda bunaltan sıcaklık diğer yanda şiddetli rüzgar ve yağmur
21.06.2026 09:59
Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun doğu illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji, özellikle kuvvetli rüzgar karşı dışarı çıkacaklara uyarıda bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) alınan tahminlere göre, yurdun iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK YURDUN DOĞUSUNDA YÜKSELİYOR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 33
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Samsun: Parçalı bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Hafta boyunca yağış beklenmeyen İstanbul'da, havada çoğunlukla güneşli gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla esecek poyrazın etkisiyle de güneşli havaya rağmen hissedilen sıcaklık aşırı olmayacak. Megakentte termometrelerin hafta boyunca 27-30 derece arasında göstereceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle;
22 Haziran Pazartesi, az bulutlu ve hava açık, sıcaklık 29 derece.
23 Haziran Salı, az bulutlu ve hava açık, sıcaklık 28 derece.
24 Haziran Çarşamba, hava açık, sıcaklık 28 derece.
25 Haziran Perşembe, hava açık, sıcaklık 31 derece.
26 Haziran Cuma, hava açık, sıcaklık 30 derece.
27 Haziran Cumartesi, hava açık, sıcaklık 28 derece.