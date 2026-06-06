Discord Türkiye'de yeniden erişime açılabilir. "İstediğimiz kriterlere geldi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber'de sosyal medya platformlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

TikTok ile ilgili hemen alınacak bir kararın bulunmadığını, ancak yakından izlediklerini dile getiren Uraloğlu, bu noktada 9 Ekim 2024'te erişime kapatılan Discord'a değindi ve platformun bir müddet sonra erişime açılabileceğini duyurdu:

“Özellikle Discord içerik çıkarma konusunda artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. 'Bir müddet sonra açalım' diye ilgili bakanlarla, kurumlarla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.”