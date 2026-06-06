Discord Türkiye'de yeniden erişime açılabilir. "İstediğimiz kriterlere geldi"
06.06.2026 08:58
Son Güncelleme: 06.06.2026 09:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ekim 2024 tarihinde engellenen Discord'un Türkiye'nin istediği kriterleri sağladığını ve uygulamanın muhtemelen bir süre sonra erişime açılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber'de sosyal medya platformlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
TikTok ile ilgili hemen alınacak bir kararın bulunmadığını, ancak yakından izlediklerini dile getiren Uraloğlu, bu noktada 9 Ekim 2024'te erişime kapatılan Discord'a değindi ve platformun bir müddet sonra erişime açılabileceğini duyurdu:
“Özellikle Discord içerik çıkarma konusunda artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumda. 'Bir müddet sonra açalım' diye ilgili bakanlarla, kurumlarla konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız.”
NEDİR BU DISCORD?
Mayıs 2015'te piyasaya sürülen Discord'da amaç, başlarda oyunseverlerin oyun oynarken bir yandan sesli sohbet etmesini sağlamaktı. Bu çerçeve zaman geçtikçe “iletişim” odaklı bir şekilde genişlemeye başladı.
Yayın açma, görüntülü arama gibi fonksiyonların eklenmesiyle yıllar içinde tabanını yüzbinlerden on milyonlara çıkardı.
Platform kullanıcılarına sohbet odaları oluşturabildikleri "sunucular" kurma imkanı tanıyor, birçok açıdan özelleştirilebilen bu "sunucular", herkese açık ya da davetiyeyle girilebilecek şekilde ayarlanıyor.
Eğer bu "sunuculardan" birine üyeyseniz, dünyanın neresinde olursanız olun o sunucuda "kanallar" adı verilen yazılı / sesli sohbet odalarına katılabiliyorsunuz.
Kullanıcılar, bireysel olarak ya da en fazla 10 kişilik gruplar halinde "direkt mesajlar" üzerinden sunuculara girmeden irtibat da kurabiliyor.
Platforma katılmak için en az 13 yaşında olmak gerekiyor. Eğer bir ülkenin sosyal medya yasalarına göre asgari üyelik yaşı bunun üstündeyse Discord'a kaydolmak için yerel mevzuattaki şartlar esas alınıyor.
MADALYONUN KARANLIK YÜZÜ
Bazı diğer sosyal medya platformunda olduğu gibi Discord'u da kötüye kullananlar var.
Platformun adı, hem Türkiye'de hem de dünya çapında, siber suçlar, online zorbalık ve cinsel istismar iddialarıyla anıldı.
Discord, İstanbul’da 4 Ekim 2024'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı 19 yaşındaki iki kadının aynı yaştaki Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin ardından tartışma konusu oldu.
Çelik'in Discord üzerinden bir Incel (Involuntary celibate/İstemsiz Bekarlık Projesi) grubuyla iletişim halinde olduğu iddia edildi.
9 EKİM 2024'TE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Cinayetlerin ardından Discord ile benzeri platformlarda suç unsuru içerikler paylaşılan çok sayıda grup olduğu ve bunların bazılarının üyelerini suça özendirdiği öne sürüldü.
Platforma, 9 Ekim 2024 tarihinde "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması" nedeniyle erişim engeli getirildi.