Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 personel alımı 2026: Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Alımı yapılacak kadrolar belli oldu
22.05.2026 11:33
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1128 personel alımı yapılacak. Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adaylar, KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonlar için başvuruda bulunacak. Yayımlanan kılavuzla birlikte personel alımı şartları ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuzla birlikte başvuruların nasıl yapılacağı ve şartlar belli oldu. Peki, 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı 1128 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
DİYANET 1128 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak işe alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 338 koruma ve güvenlik personeli, 216 aşçı ve 574 temizlik personeli alımı yapılacak.
Alınacak bin 128 sözleşmeli personelin 583'ü kadın, 545'i ise erkek olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 22 Mayıs 2026-5 Haziran 2026 saat 16.30 tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
5. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak